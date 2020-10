Mascherine, stretta ma non troppo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Martedì sera in diretta su La7, Sileri ha attaccato duramente il comitato tecnico che indica al governo le possibili misure per combattere l'epidemia. Ieri mattina, intervistato da Sky Tg 24 sulle ... Leggi su italiaoggi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Martedì sera in diretta su La7, Sileri ha attaccato duramente il comitato tecnico che indica al governo le possibili misure per combattere l'epidemia. Ieri mattina, intervistato da Sky Tg 24 sulle ...

Obbligo della mascherina anche all'aperto, tampone per chi arriva da otto Paesi europei ad alto contagio, rafforzamento e proroga dell'app Immuni. Sono alcune delle novità che il governo si prepara ad ...

Mascherine, stretta ma non troppo

Da oggi vige l'obbligo di indossare le mascherine se si è vicini a persone non conviventi «senza distinzione all'aperto o al chiuso», ha chiarito il presidente del consiglio Giuseppe Conte. Il Consigl ...

