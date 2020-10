Mascherine, multe e divieti: tutte le regole in vigore già da domani. Oggi il Cdm per la proroga dell’emergenza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Obbligo mascherina: tutte le regole in vigore già da domani Il governo è orientato a far slittare di una settimana il Dpcm per le nuove norme di contrasto al Covid. Nel frattempo, verrebbe prorogato di una settimana il dpcm attualmente in vigore, per evitare un vuoto normativo. Viene però salvato ed è entra in vigore già da Oggi l’obbligo di mascherina. È la soluzione trovata dal governo dopo la mancanza del numero legale in Parlamento per l’approvazione del nuovo Dpcm che il premier Giuseppe Conte aveva annunciato di voler “condividere con tutti i partiti”. Vengono dunque prorogate le misure in vigore e lo stato di emergenza fino al 31 gennaio ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Obbligo mascherina:leingià daIl governo è orientato a far slittare di una settimana il Dpcm per le nuove norme di contrasto al Covid. Nel frattempo, verrebbeto di una settimana il dpcm attualmente in, per evitare un vuoto normativo. Viene però salvato ed è entra ingià dal’obbligo di mascherina. È la soluzione trovata dal governo dopo la mancanza del numero legale in Parlamento per l’approvazione del nuovo Dpcm che il premier Giuseppe Conte aveva annunciato di voler “condividere con tutti i partiti”. Vengono dunquete le misure ine lo stato di emergenza fino al 31 gennaio ...

Agenzia_Ansa : Verso multe da 400 a 1.000 euro per chi è senza #mascherina all'aperto #Covid #Coronavirus #ANSA - MediasetTgcom24 : Mascherine all'aperto, verso multe da 400 a mille euro per chi non le indossa #Coronavirusitalia… - IlContiAndrea : Nel nuovo #Dpcm obbligo delle mascherine all’aperto con inasprimento delle multe mentre il Governo comunica che “no… - avespartacus : RT @Agenzia_Italia: Nel dpcm obbligo di mascherine all'aperto, mille euro per i trasgressori - franci0403 : RT @sabrimaggioni: #DecretiSicurezza Multe #Ong: spariscono sanzioni fino a 1 milione di € e si scende da 10 a 50 mila €. Multe mascherine… -