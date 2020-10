Mascherine, Conte meno severo di Zingaretti. Il Codacons: annullare l'ordinanza del Lazio (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il decreto legge del governo Conte introduce l'obbligo di indossare le Mascherine all'aperto. Ma a differenza di quanto disposto in precedenza dalla Regione Lazio, guidata da Nicola Zingaretti, tale obbligo non vale sempre e comunque. In pratica, il decreto di Conte è meno restrittivo dell'ordinanza del 2 ottobre di Zingaretti. Il governo, infatti, prevede "l'obbligo di avere sempre con sé, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e in tutti i luoghi all'aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi". Questo è l'aspetto fondamentale. ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il decreto legge del governointroduce l'obbligo di indossare leall'aperto. Ma a differenza di quanto disposto in precedenza dalla Regione, guidata da Nicola, tale obbligo non vale sempre e comunque. In pratica, il decreto direstrittivo dell'del 2 ottobre di. Il governo, infatti, prevede "l'obbligo di avere sempre con sé, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e in tutti i luoghi all'aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi". Questo è l'aspetto fondamentale. ...

