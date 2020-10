Maria Tortoriello condirettore Coldiretti Avellino: è la prima volta di una donna dopo 76 anni (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ieri sera il consiglio della federazione provinciale di Coldiretti Avellino, presieduto da Francesco Acampora, ha conferito a Maria Tortoriello l’incarico di condirettore, accanto a Salvatore Loffreda, impegnato anche alla guida della federazione regionale di Coldiretti Campania. dopo 76 anni dalla fondazione di Coldiretti, e’ la prima volta in Campania che il ruolo dirigenziale venga assegnato ad una donna. Il consiglio si e’ tenuto presso la sala convegni del Castello D’Aquino di Grottaminarda, alla presenza del segretario organizzativo nazionale di Coldiretti, Giovanni Benedetti, e del funzionario confederale Paolo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ieri sera il consiglio della federazione provinciale di, presieduto da Francesco Acampora, ha conferito al’incarico di, accanto a Salvatore Loffreda, impegnato anche alla guida della federazione regionale diCampania.76dalla fondazione di, e’ lain Campania che il ruolo dirigenziale venga assegnato ad una. Il consiglio si e’ tenuto presso la sala convegni del Castello D’Aquino di Grottaminarda, alla presenza del segretario organizzativo nazionale di, GiovBenedetti, e del funzionario confederale Paolo ...

larampait : #MariaTortoriello condirettore #ColdirettiAvellino - GrottaNews : Avellino, Maria Tortoriello condirettore all Coldiretti di Avellino accanto a Loffreda - La Repubblica - Affaritaliani : Coldiretti Avellino, Maria Tortoriello primo direttore 'rosa' in Campania - bassairpinia : COLDIRETTI AVELLINO: DOPO 76 ANNI PRIMO DIRETTORE DONNA IN CAMPANIA MARIA TORTORIELLO ASSUME L’INCARICO DI CONDIRET… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Tortoriello Maria Tortoriello condirettore Coldiretti Avellino: è la prima volta di una donna dopo 76 anni Il Denaro Maria Tortoriello condirettore Coldiretti Avellino: è la prima volta di una donna dopo 76 anni

Ieri sera il consiglio della federazione provinciale di Coldiretti Avellino, presieduto da Francesco Acampora, ha conferito a Maria Tortoriello l’incarico di condirettore, accanto a Salvatore Loffreda ...

Avellino, Maria Tortoriello condirettore all Coldiretti di Avellino accanto a Loffreda

Ieri sera il consiglio della federazione provinciale di Coldiretti Avellino, presieduto da Francesco Acampora, ha conferito a Maria Tortoriello l'incarico di condirettore, accanto a Salvatore Loffreda ...

Ieri sera il consiglio della federazione provinciale di Coldiretti Avellino, presieduto da Francesco Acampora, ha conferito a Maria Tortoriello l’incarico di condirettore, accanto a Salvatore Loffreda ...Ieri sera il consiglio della federazione provinciale di Coldiretti Avellino, presieduto da Francesco Acampora, ha conferito a Maria Tortoriello l'incarico di condirettore, accanto a Salvatore Loffreda ...