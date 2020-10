LIVE – Potenza-Casertana 2-1 | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ladi, match valido per ilC della. Allo stadio Alfredo Viviani i lucani, dopo aver riposato contro il Palermo a causa di due positività al coronavirus con conseguente necessità di rifare i tamponi, ospitano i campani ed entrambe sono alla ricerca dei tre punti in questo turno infrasettimanale della terza giornata. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di mercoledì 7 ottobre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:: Brescia; Coccia, Conson, Boldor, Panico; Iuliano, Sandri, Viteritti, Ricci, Volpe; Salvemini. Allenatore: Somma.: ...