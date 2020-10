infoitinterno : 'Legato ad un focolaio extra-scolastico', positivo un bambino alla scuola elementare - fghiosso : RT @claudiantin: @Cartabiancarai3 Vado un attimo su #cartabianca e sento #Scanzi, il cazzaro del Fatto, insinuare che il focolaio di #Covid… - claudiantin : @Cartabiancarai3 Vado un attimo su #cartabianca e sento #Scanzi, il cazzaro del Fatto, insinuare che il focolaio di… - rocco_lando : Coronavirus, a Palmi studente positivo: caso legato al focolaio di Sinopoli - LaCnews24 : Coronavirus, a Palmi studente positivo: caso legato al focolaio di Sinopoli #calabrianotizie #newscalabria -

Ultime Notizie dalla rete : Legato focolaio

CesenaToday

In provincia di Modena i nuovi positivi sono 23: 9 individuati in quanto contatti di casi noti legati a diversi focolai famigliari, 4 sono stati diagnosticati tramite screening per categorie ...TRENTO. “Si parte dai giovani contagiati in una festa, poi il cerchio si allarga ai genitori ed infine ai parenti più anziani. Così, ora, abbiamo 2 anziani ricoverati in ospedale”. Spiega così, il dot ...