le cipolle gratinate | il piatto veloce | semplice ma gustoso

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ilvegetarianoma: le. Ilche ti proponiamo oggi lo puoi servire sia come contorno che come antipasto. Sono delle magnificheal forno. Col parmigiano e il pangrattato sono una pietanza irresistibile. Il suo punto di forza è la stupenda gratinatura che leprendono in forno, non solo stupendamente colorata, ma anche buonissima. Ilvegetarianoma: leGli ingredienti Per quattro persone sono necessari: Per la pre-cottura in acqua: un chilo di(possibilmente piatte); acqua quanto basta; 100 millilitri di aceto ...