La moglie di Marchisio sulle wags della Juve | “Uscita dal giro Mi sono scornata con…”

Roberta Sinopoli e Claudio Marchisio sono più che mai legati. La loro sembra davvero una famiglia perfetta, anche se la stessa Roberta ci ha tenuto a dire che "le famiglie perfette non esistono". La moglie di Marchisio ha risposto alle curiosità dei suoi follower su Instagram: "Con quali mogli dei giocatori della Juve vado più d'accordo? sono uscita dal giro. Scherzo, voglio bene a tutte quelle che ho conosciuto in quelli che sono stati tra gli anni più belli ed emozionanti della mia vita. Se sono orgogliosa di ciò che ho fatto? Sì, tantissimo! Ma devo tutto a mio marito che mi ha coinvolto e stimolato in ogni progetto. sono una mamma severa, ...

rosarialom : A me la svolta di #marchisio non sta piacendo ma già da anni, troppo troppo personaggio come del resto la moglie, m… -

