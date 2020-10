La colonizzazione umana delle Bahamas portò a molte estinzioni: lo svelano fossili di 900 anni fa (Di mercoledì 7 ottobre 2020) fossili rinvenuti sulle varie isole delle Bahamas hanno portato alla luce varie estinzioni nell’arcipelago. È quanto emerso da uno studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, condotto dagli esperti dell’Universita’ della California a Riverside. Secondo lo studio, i primi coloni umani che hanno raggiunto le isole Bahamas hanno causato perdite di biodiversita’ e di specie, provocando estinzioni o spingendo diversi animali a migrare verso le altre isole o altri ambienti. “Le nostre analisi – afferma Janet Franklin, docente presso l’Universita’ della California a Riverside – mostrano che l’arrivo della specie umana nelle Bahamas circa un millennio ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020)rinvenuti sulle varie isolehanno portato alla luce varienell’arcipelago. È quanto emerso da uno studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, condotto dagli esperti dell’Universita’ della California a Riverside. Secondo lo studio, i primi coloni umani che hanno raggiunto le isolehanno causato perdite di biodiversita’ e di specie, provocandoo spingendo diversi animali a migrare verso le altre isole o altri ambienti. “Le nostre analisi – afferma Janet Franklin, docente presso l’Universita’ della California a Riverside – mostrano che l’arrivo della specienellecirca un millennio ...

Viceitaly : Gli scienziati che si stanno addestrando per colonizzare Marte - Viceitaly : Gli scienziati che si stanno addestrando per colonizzare Marte - Viceitaly : Gli scienziati che si stanno addestrando per colonizzare Marte - SanremoNews : Pigna: a Buggio in località Brighetta nuove testimonianze della fase più antica della colonizzazione umana dell'alt… -

Ultime Notizie dalla rete : colonizzazione umana La colonizzazione umana delle Bahamas portò a molte estinzioni: lo svelano fossili di 900 anni fa Meteo Web “Fratelli tutti”, l’enciclica di Francesco contro i mali del nostro tempo

Traendo ispirazione dagli insegnamenti evangelici di Francesco d’Assisi, Papa Francesco ha dato piena testimonianza di semplicità e di fratellanza evangelica fin dall’inizio del suo magistero pastoral ...

Anti-malarici autoctoni, multinazionali e vaccini inefficienti: il paradosso della malaria in Africa raccontato nel docu-film La Febbre

Davide contro Golia. Africa contro resto del mondo. Produzione locale di un rimedio naturale antimalarico (l’artemisia) contro Fondazione Gates, Organizzazione mondiale della sanità, multinazionali de ...

Traendo ispirazione dagli insegnamenti evangelici di Francesco d’Assisi, Papa Francesco ha dato piena testimonianza di semplicità e di fratellanza evangelica fin dall’inizio del suo magistero pastoral ...Davide contro Golia. Africa contro resto del mondo. Produzione locale di un rimedio naturale antimalarico (l’artemisia) contro Fondazione Gates, Organizzazione mondiale della sanità, multinazionali de ...