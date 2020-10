Italia | Mancini | «Coronavirus? Troppo pessimisti | più gente negli stadi»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il commissario tecnico dell’, Roberto, ha detto la sua sulla questionee sulla riapertura degliIl commissario tecnico dell’, Roberto, ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Ecco le sue parole.– «Non posso essere arruolato da nessuna parte. Decido e penso con la mia testa, è difficile che possa essere condizionato su certe situazioni. Penso, a volte anche sbagliando, come credo capiti a tutti. Credo che la situazione di oggi non sia quella di marzo, è totalmente cambiata e penso che l’in questo momento sia forse la nazione migliore, nel senso che non abbiamo grandissimi problemi. Però penso che ci siano troppi. ...