Inter in emergenza: Skriniar e Bastoni positivi al Coronavirus (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Sono due pesanti tegole per Antonio Conte , che in vista del derby contro il Milan in programma tra dieci giorni rischia di dover fare a meno di due elementi ... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Sono due pesanti tegole per Antonio Conte , che in vista del derby contro il Milan in programma tra dieci giorni rischia di dover fare a meno di due elementi ...

Gazzetta_it : Non solo #Bastoni: anche #Skriniar positivo. Difesa dell’#Inter in emergenza in vista del derby - isamiccoli52 : RT @Gazzetta_it: Non solo #Bastoni: anche #Skriniar positivo. Difesa dell’#Inter in emergenza in vista del derby - rosalinobove : RT @AndreaInterNews: Due ragazzi dell'Inter sono positivi al Covid-19 (e speriamo superino presto la cosa, come tutti gli altri esseri uman… - Federic05540493 : RT @Gazzetta_it: Non solo #Bastoni: anche #Skriniar positivo. Difesa dell’#Inter in emergenza in vista del derby - Pompeo94 : RT @AndreaInterNews: Due ragazzi dell'Inter sono positivi al Covid-19 (e speriamo superino presto la cosa, come tutti gli altri esseri uman… -