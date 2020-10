GP Francia, Dovizioso: "Ricaricato mentalmente, voglio riscattarmi" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA - " Dopo una gara frustrante come quella del Montmelò è stato sicuramente positivo avere a disposizione una settimana per poter recuperare non solo fisicamente, ma anche mentalmente ". Sono ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA - " Dopo una gara frustrante come quella del Montmelò è stato sicuramente positivo avere a disposizione una settimana per poter recuperare non solo fisicamente, ma anche". Sono ...

jatirado : RT @jatirado_oc: #Deportes MOTOCICLISMO G.P. FRANCIA MOTOGP - Quartararo por distanciarse, Dovizioso ante su primera 'bola de partido' http… - jatirado_oc : #Deportes MOTOCICLISMO G.P. FRANCIA MOTOGP - Quartararo por distanciarse, Dovizioso ante su primera 'bola de partid… - genovesergio76 : RT @gponedotcom: Le Mans: ultima chiamata per Dovizioso, un GP che vale il titolo: Andrea non ha più tempo, Quartararo e Mir tentano la fug… - JavierAntoln : RT @gponedotcom: Le Mans: ultima chiamata per Dovizioso, un GP che vale il titolo: Andrea non ha più tempo, Quartararo e Mir tentano la fug… - fax222 : RT @gponedotcom: Le Mans: ultima chiamata per Dovizioso, un GP che vale il titolo: Andrea non ha più tempo, Quartararo e Mir tentano la fug… -