Fiorentina, la stoccata di Commisso: “Chiesa? Nessuno merita un comportamento del genere” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) "E' un grandissimo orgoglio, sono venuto qui a investire e lasciare qualcosa di bello a Firenze".Parola di Rocco Commisso. Nella giornata di oggi, il presidente della Fiorentina ha presentato a Bagno a Ripoli il progetto del nuovo centro sportivo, che si chiamerà "Viola Park". "Sono certo che i tifosi saranno orgogliosi di avere per la prima volta una vera casa. I Della Valle avevano un progetto di 30 milioni a Campi Bisenzio, qui andiamo anche oltre i 70 milioni. Oltre 400 persone passeranno ogni giorno al nuovo centro sportivo. Ci saranno molte foresterie, sarà bellissimo. E inoltre si rispetteranno il territorio e la bellissima storia della Toscana. E' il più grande investimento privato mai fatto nella storia di Bagno a Ripoli e uno dei maggiori nella storia della Toscana. Potremo essere orgogliosi per anni", ha dichiarato ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 ottobre 2020) "E' un grandissimo orgoglio, sono venuto qui a investire e lasciare qualcosa di bello a Firenze".Parola di Rocco. Nella giornata di oggi, il presidente dellaha presentato a Bagno a Ripoli il progetto del nuovo centro sportivo, che si chiamerà "Viola Park". "Sono certo che i tifosi saranno orgogliosi di avere per la prima volta una vera casa. I Della Valle avevano un progetto di 30 milioni a Campi Bisenzio, qui andiamo anche oltre i 70 milioni. Oltre 400 persone passeranno ogni giorno al nuovo centro sportivo. Ci saranno molte foresterie, sarà bellissimo. E inoltre si rispetteranno il territorio e la bellissima storia della Toscana. E' il più grande investimento privato mai fatto nella storia di Bagno a Ripoli e uno dei maggiori nella storia della Toscana. Potremo essere orgogliosi per anni", ha dichiarato ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina stoccata Callejon è già idolo dei tifosi della Fiorentina: stoccata pazzesca al neo-juventino Chiesa CalcioNapoli1926.it Calciomercato, Chiesa e la Juventus ‘umiliati’ | L’ex a gamba tesa

Chiesa alla Juventus, Pradé lancia la stoccata

