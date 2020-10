Design | Marinelli Federlegno Arredo | ' settore è riuscito a recuperare'

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Milano, 7 ott. (Adnkronos) - Dopo il lockdown, le aziende deldel 'legno' "hanno reagito con maturità" e "tutti gli operatori si sono messi a evadere ordini e a cercarne degli altri: con una certa sorpresa s'; verificato che 'la vita continua', gli ordini sono affluiti". Lo ha evidenziato Gianfranco, presidenteEventi, durante un evento, a Milano. "Ilche aveva accusato una pesante caduta ha recuperato nel corso di questi ultimi mesi e mi sento di poter dire che l'anno 2020 chiuderà non con gli stessi numeri del precedente ma non ci dovremmo scostare troppo", ha aggiunto.

