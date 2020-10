D’Amato: nel Lazio ad oggi 18.032 casi, età media 48 anni (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma – “Da inizio pandemia abbiamo avuto 18.032 casi Covid, di cui il 49% di sesso femminile e il 51% maschile, con un’eta’ mediana 48 anni e 948 decessi. Il tasso di mortalita’ e’ rimasto invariato all’1,5%, circa 4 volte in meno di quello nazionale, mentre si dimezza la letalita’, dal 10,2 al 5,9%. Il rapporto tra un positivo e i casi testati e’ di 2,7 contro la media nazionale del 3,1”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, riferendo in Consiglio sulla situazione dell’emergenza Covid 19 nel Lazio. “Nella nostra Regione vi e’ un’evoluzione nelle ultime settimane con il quadro di Rt passato da 0,54 a 1,09 e colloca il Lazio all’ottavo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma – “Da inizio pandemia abbiamo avuto 18.032Covid, di cui il 49% di sesso femminile e il 51% maschile, con un’eta’na 48e 948 decessi. Il tasso di mortalita’ e’ rimasto invariato all’1,5%, circa 4 volte in meno di quello nazionale, mentre si dimezza la letalita’, dal 10,2 al 5,9%. Il rapporto tra un positivo e itestati e’ di 2,7 contro lanazionale del 3,1”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, riferendo in Consiglio sulla situazione dell’emergenza Covid 19 nel. “Nella nostra Regione vi e’ un’evoluzione nelle ultime settimane con il quadro di Rt passato da 0,54 a 1,09 e colloca ilall’ottavo ...

cinziasams : RT @ptvonline2001: #coronavirus, nuovi contagi e crescita record nel Lazio Ieri registrati 275 positivi, di cui 128 a Roma. Undicimila i co… - CIDAManager : RT @antonio_magi: Vaccini in farmacia nel Lazio. Medici incontrano D’Amato che annuncia un tavolo tecnico con tutte le professioni coinvolt… - AssoprofSumai : RT @antonio_magi: Vaccini in farmacia nel Lazio. Medici incontrano D’Amato che annuncia un tavolo tecnico con tutte le professioni coinvolt… - OspedaleR : RT @ptvonline2001: #coronavirus, nuovi contagi e crescita record nel Lazio Ieri registrati 275 positivi, di cui 128 a Roma. Undicimila i co… - antonio_magi : Vaccini in farmacia nel Lazio. Medici incontrano D’Amato che annuncia un tavolo tecnico con tutte le professioni co… -

Ultime Notizie dalla rete : D’Amato nel Sanità nel Lazio, indagato il deputato Angelucci: «Tentata corruzione all’assessore D’Amato» Corriere della Sera