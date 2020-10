Coronavirus, i numeri in chiaro. L’immunologa Viola: «Dati preoccupanti ma dobbiamo evitare un lockdown» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (7 ottobre) I numeri dell’epidemia di Coronavirus in Italia non accennano a scendere. Anzi. Secondo il bollettino della Protezione civile diramato oggi, 7 ottobre, salgono a 3.678 i nuovi casi, dopo i 2.677 registrati ieri. Sono 31 le nuove vittime, ieri erano 28. Sono poi 337 i pazienti all’interno delle terapie intensive. Dati poco incoraggianti, come spiega l’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola. Dottoressa Viola, qual è lo scenario in corso? «La curva dei contagi continua a essere in salita. L’aumento dei nuovi positivi è graduale, ed è chiaro che il virus ha aumentato la circolazione. Lo si vede dal numero dei contagi e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (7 ottobre) Idell’epidemia diin Italia non accennano a scendere. Anzi. Secondo il bollettino della Protezione civile diramato oggi, 7 ottobre, salgono a 3.678 i nuovi casi, dopo i 2.677 registrati ieri. Sono 31 le nuove vittime, ieri erano 28. Sono poi 337 i pazienti all’interno delle terapie intensive.poco incoraggianti, come spiega l’immunologa dell’Università di Padova Antonella. Dottoressa, qual è lo scenario in corso? «La curva dei contagi continua a essere in salita. L’aumento dei nuovi positivi è graduale, ed èche il virus ha aumentato la circolazione. Lo si vede dal numero dei contagi e ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Arcuri: “Numeri del contagio ancora gestibili, ma cresceranno. Siamo attrezzati per eventuale seconda… - TgLa7 : #coronavirus, #Conte: da numeri in risalita deciso proroga emergenza - Sudestonlineit : Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento… - danisailor7 : RT @CdT_Online: #coronavirus Il medico cantonale Giorgio Merlani: «Con qualche misura in più riusciremo a tenere sotto controllo la diffusi… - zazoomblog : Bollettino Coronavirus mercoledì 7 : I numeri dicono situazione seria -