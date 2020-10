Coronavirus, a Bruxelles bar chiusi per un mese. In Germania più di 2800 contagi. In Usa oltre 7,5 milioni di casi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il premier aveva già avvertito: la situazione è grave e preoccupante, perché contagi e decessi da Covid continuano a crescere. A prendere sin da ora provvedimenti in Belgio – dove negli ultimi sette giorni sono stati registrati una media di 2.300 nuovi contagi con un aumento del 48 per cento rispetto alla settimana precedente – è la città di Bruxelles: i caffè e i bar della capitale chiuderanno da domani mattina, giovedì 8 ottobre, per un mese, mentre i ristoranti resteranno aperti. Intanto la Germania registra un nuovo record di casi quotidiani, con 2.828 nuove infezioni secondo il Robert Koch Institute, con 16 nuovi decessi, per un totale di 9.562 morti dall’inizio della pandemia. Cresce anche il numero dei pazienti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il premier aveva già avvertito: la situazione è grave e preoccupante, perchée decessi da Covid continuano a crescere. A prendere sin da ora provvedimenti in Belgio – dove negli ultimi sette giorni sono stati registrati una media di 2.300 nuovicon un aumento del 48 per cento rispetto alla settimana precedente – è la città di: i caffè e i bar della capitale chiuderanno da domani mattina, giovedì 8 ottobre, per un, mentre i ristoranti resteranno aperti. Intanto laregistra un nuovo record diquotidiani, con 2.828 nuove infezioni secondo il Robert Koch Institute, con 16 nuovi decessi, per un totale di 9.562 morti dall’inizio della pandemia. Cresce anche il numero dei pazienti ...

Covid, diretta: Belgio, bar chiusi un mese a Bruxelles; Stati Uniti, superati 7,5 milioni di casi

Svizzera, 1'077 casi in 24 ore

Nuovo importante incremento a livello nazionale; aumento anche in Ticino e nei Grigioni: segnalati rispettivamente 39 e 24 positivi ...

