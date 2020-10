Chiara Ferragni e Fedez rivelano il sesso del secondogenito: aspettano una bambina (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Chiara Ferragni incinta, svelato il sesso del nuovo arrivo in famiglia Soltanto qualche giorno fa, Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato al mondo un nuovo arrivo in famiglia. L’influencer italiana più conosciuta al mondo è infatti in dolce attesa e adesso è stato reso noto anche il sesso del nascituro. L’annuncio della coppia è arrivato dapprima con un tenero scatto con Leone complice: il primogenito Ferragni/Lucia è stato immortalato in uno scatto mentre reggeva l’inequivocabile ecografia. E, a distanza di pochissimi giorni, il popolo del web ha ottenuto finalmente una risposta alla domanda: “Sarà una femminuccia?” Pare proprio di sì. Ad annunciare lo scoop è ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 ottobre 2020)incinta, svelato ildel nuovo arrivo in famiglia Soltanto qualche giorno fa,hanno annunciato al mondo un nuovo arrivo in famiglia. L’influencer italiana più conosciuta al mondo è infatti in dolce attesa e adesso è stato reso noto anche ildel nascituro. L’annuncio della coppia è arrivato dapprima con un tenero scatto con Leone complice: il primogenito/Lucia è stato immortalato in uno scatto mentre reggeva l’inequivocabile ecografia. E, a distanza di pochissimi giorni, il popolo del web ha ottenuto finalmente una risposta alla domanda: “Sarà una femminuccia?” Pare proprio di sì. Ad annunciare lo scoop è ...

