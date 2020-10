Catania vince e convince: l’ex Tonucci affonda la Juve Stabia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Catania vince ancora e dopo il Monopoli piega anche la Juve Stabia allo stadio di Lentini. Bella prova ancora una volta dei rossazzurri che hanno colpito con il loro pezzo forte ovvero il gol sugli sviluppi di un calcio di punizione. Bravo nel primo tempo il difensore Tonucci a deviare in rete l'assist di Silvestri. Lo stesso difensore è andato vicino al raddoppio negato ingiustamente dall'arbitro visto che la palla calciata dal numero 18 ha superato la linea bianca (vedi foto). Catania con anima e personalità che ha retto bene fino alla fine. Tra l'altro difesa che ha eretto un muro in queste prime tre partite di campionato visto che i rossazzurri hanno incassato solo una rete su rigore. Adesso il Catania non giocherà la prossima partita che da ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ilancora e dopo il Monopoli piega anche laallo stadio di Lentini. Bella prova ancora una volta dei rossazzurri che hanno colpito con il loro pezzo forte ovvero il gol sugli sviluppi di un calcio di punizione. Bravo nel primo tempo il difensorea deviare in rete l'assist di Silvestri. Lo stesso difensore è andato vicino al raddoppio negato ingiustamente dall'arbitro visto che la palla calciata dal numero 18 ha superato la linea bianca (vedi foto).con anima e personalità che ha retto bene fino alla fine. Tra l'altro difesa che ha eretto un muro in queste prime tre partite di campionato visto che i rossazzurri hanno incassato solo una rete su rigore. Adesso ilnon giocherà la prossima partita che da ...

ILOVEPACALCIO : #SerieC, #gironeC: il #Bari vince con la #Cavese, ok #Catania – i finali - Ilovepalermocalcio - ItaSportPress : Catania vince e convince: l'ex Tonucci affonda la Juve Stabia - - marcofalconect : RT @blogsicilia: Amministrative in provincia di Catania, Forza Italia vince a Bronte, Trecastagni e Mascali - - Antico_Egitto : LIVE Giro d’Italia, Catania-Villafranca Tirrena in DIRETTA: Wackermann steso dall’imperizia di un elicottero. Demar… - CataniaToday : Giro d'Italia, quarta tappa Catania-Villafranca Tirrena: vince il francese Démare -

Ultime Notizie dalla rete : Catania vince Catania vince e convince: l’ex Tonucci affonda la Juve Stabia ItaSportPress Juve Stabia - Gara ostica contro il Catania: out Orlando e Bentivegna, convocati i nuovi arrivati

Nuovo match in trasferta per la Juve Stabia. Dopo la vittoria del "Luigi Razza" contro la Vibonese, le Vespe si preparano ad affrontare il Catania allo Stadio "Angelino Nobile" di Lentini. L'obiettivo ...

Chi vince e chi perde dopo il voto per Regionali e Referendum

Numeri e dati alla mano, ecco alcuni messaggi contenuti nel voto degli italiani per Regioni e Referendum: l'analisi della School of Government della Luiss Il referendum degli scorsi 20 e 21 settembre ...

Nuovo match in trasferta per la Juve Stabia. Dopo la vittoria del "Luigi Razza" contro la Vibonese, le Vespe si preparano ad affrontare il Catania allo Stadio "Angelino Nobile" di Lentini. L'obiettivo ...Numeri e dati alla mano, ecco alcuni messaggi contenuti nel voto degli italiani per Regioni e Referendum: l'analisi della School of Government della Luiss Il referendum degli scorsi 20 e 21 settembre ...