Backup del registro di sistema e ripristino chiavi in Windows (Di mercoledì 7 ottobre 2020) In ogni blog che si rispetti, dove si parla di Windows ci sono sempre articoli e guide che chiamano in causa il registro di sistema, si richiama sempre l'attenzione sul fatto che quando viene modificato bisogna fare molta attenzione e magari farne un Backup da utilizzare nel caso si facciano errori. Il problema col registro di sistema è che ogni modifica viene salvata automaticamente e, se errata, può portare errori se non addirittura la possibilità che il PC smetta di funzionare correttamente.Questo vale sia per le modifiche manuali, sia anche per quelle pulizie automatiche di alcuni programmi chiamati Registry Cleaner, di cui ho parlato in passato, ma che personalmente consiglio sempre di evitare.Un Backup del registro di ...

