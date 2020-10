Al via le riprese di Lucifer 6, la seconda parte della stagione 5 slitta al 2021? (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Lucifer 6 può ufficialmente entrare in produzione. Dopo aver terminato le riprese del finale della quinta stagione, il co-showrunner Joe Henderson ha annunciato il primo ciak per il capitolo conclusivo della serie tv Netflix. Sono ancora pochi i dettagli su quella che sarà – stavolta per davvero – l’ultima stagione, tranne per il numero di episodi. Netflix ha infatti confermato la produzione di 10 episodi, che porteranno lo show a raggiungere quota 93. Non più i fantomatici 17, come qualcuno ipotizzava. Dato che il rinnovo per Lucifer 6 è arrivato quando ormai la produzione della quinta stagione era avviata, in molti si sono chiesti se la storia sarebbe cambiata. In ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020)6 può ufficialmente entrare in produzione. Dopo aver terminato ledel finalequinta, il co-showrunner Joe Henderson ha annunciato il primo ciak per il capitolo conclusivoserie tv Netflix. Sono ancora pochi i dettagli su quella che sarà – stavolta per davvero – l’ultima, tranne per il numero di episodi. Netflix ha infatti confermato la produzione di 10 episodi, che porteranno lo show a raggiungere quota 93. Non più i fantomatici 17, come qualcuno ipotizzava. Dato che il rinnovo per6 è arrivato quando ormai la produzionequintaera avviata, in molti si sono chiesti se la storia sarebbe cambiata. In ...

