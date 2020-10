Vicenza choc | a quindici anni progetta di uccidere mamma e papà

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 6 ottobre 2020) Inspiegabile ed assurdo. Avolevasia la madre sia il padre. Il piano era definito e il complice pare fosse il fidanzatino. A fare saltare il duplice omicidio è stato un amico della ragazzina. Questi, impaurito dai propositi raccontati dalla quindicenne in chat, è andato dai Carabinieri, rivelando quanto stava accadendo. I militari hanno avviato le procedure del caso, avvisando genitori e servizi sociali. A quanto emerge, la ragazzina dinon aveva particolari problemi. Una brava ragazza, figlia unica di una giovane coppia, aveva con i genitori un rapporto normale. Sul coinvolgimento del findanzatino gli inquirenti non si sbilanciano. La ragazzina ha sostenuto che non lo avrebbe mai fatto parlando di un gioco. Ma il tono dei messaggi non sembrava ironico. Sotto ...