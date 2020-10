SK hynix DDR5 | le prime memorie di nuova generazione al mondo

Leggi su tuttotek

(Di martedì 6 ottobre 2020) SKannuncia con un comunicato stampa leal. I primi test di funzionalità e compatibilità con Intel sono positivi Il colosso sudcoreano SK, che ha iniziato lo sviluppo delleda 16 gigabit di, nel novembre 2018, ha finalmente consegnato i primi sample ai diversi partner per iniziare la commercializzazione. Tra i primi partner vediamo Intel, che dal comunicato apprendiamo di come abbia completato vari test e verifiche di funzionalità, e di come la compatibilità sia perfetta con le proprie strutture. Il debutto della prima memoriaalavviene tramite il seguente comunicato, pubblicato sul proprio ...