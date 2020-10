Scadenze di ottobre 2020 | calendario date e adempimenti fiscali

Leggi su leggioggi

(Di martedì 6 ottobre 2020) Il mese dicome ormai tutti i mesi dell’anno, è anch’esso meritevole di attenzione per lee gliche riguardano i contribuenti e le imprese. E non solo.sarà anche un mese decisivo per quanto riguarda la domanda per il Reddito di emergenza. Tra gli appuntamenti(e non) da segnalare in questo mese, vi è in particolare quella relativa al REM – Reddito di Emergenza -, mentre si attende la conferma della proroga relativa al versamento delle imposte sui redditi per i soggetti ISA. Nel caso specifico un emendamento al Decreto Agosto (D.L. 104/), prevede la possibilità di pagare saldo ed acconto di Irpef, Ires ed imposte sostitutive, entro il 30...