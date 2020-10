Roma, perché è sfumato l’arrivo di El Shaarawy? Ora per Fonseca si fa dura… (Di martedì 6 ottobre 2020) El Shaarawy alla Roma – Una trattativa che sembrava ‘fatta’ dopo l’addio di Justin Kluivert, andato in Bundesliga al Lipsia. L’attaccante però è rimasto allo Shanghai Shenhua. Come scrive il Corriere dello Sport, dopo una prima richiesta troppo alta l’entourage di Stephan El Shaarawy ha accettato l’offerta, basata sul risparmio dell’ingaggio di Kluivert. Nel frattempo erano sorti dei problemi per il trasferimento di Perotti, che ne hanno rallentato la cessione. Inoltre in Cina ieri era giorno di vacanza e questo ha complicato ancor di più le cose. Lo Shanghai ha poi chiesto fino all’ultimo 2 milioni per il prestito e non ha mai detto sì al diritto di riscatto. Una volta saltato l’accordo con El Shaarawy, Fienga ha ... Leggi su giornal (Di martedì 6 ottobre 2020) Elalla– Una trattativa che sembrava ‘fatta’ dopo l’addio di Justin Kluivert, andato in Bundesliga al Lipsia. L’attaccante però è rimasto allo Shanghai Shenhua. Come scrive il Corriere dello Sport, dopo una prima richiesta troppo alta l’entourage di Stephan Elha accettato l’offerta, basata sul risparmio dell’ingaggio di Kluivert. Nel frattempo erano sorti dei problemi per il trasferimento di Perotti, che ne hanno rallentato la cessione. Inoltre in Cina ieri era giorno di vacanza e questo ha complicato ancor di più le cose. Lo Shanghai ha poi chiesto fino all’ultimo 2 milioni per il prestito e non ha mai detto sì al diritto di riscatto. Una volta saltato l’accordo con El, Fienga ha ...

