Relazioni | tra il vero e il virtuale quel che sono vale più di quel che faccio

(Di martedì 6 ottobre 2020) Qualcuno, prima o poi, dovrebbe scrivere un trattato per fare un’equiparazione ragionata e articolata tra i social network e l’ignoranza intesa non in senso dispregiativo, ma come semplice mancanza di conoscenza. Ignorante non è una parolaccia o un termine necessariamente negativo, ignoriamo tutti qualcosa, siamo tutti ignoranti. Apprezzo chi ammette la propria ignoranza,guardingo verso chi esibisce il proprio sapere invece di sforzarsi di farne stimolo per l’apprendimento. L’ignorare ci accomuna molto più del conoscere, inevitabilmentemolte più le cose che non conosciamo chele che conosciamo, anche se spesso ci atteggiamo e comportiamo come se fosseil contrario. La maggior parte della gente non riesce a trattenersi dall’esporre ...