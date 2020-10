PSG, Kean: «Ho scelto la 18 per Ibrahimovic e Icardi» (Di martedì 6 ottobre 2020) Moise Kean ha rilasciato le sue prima parole da calciatore del PSG Moise Kean ha parlato a PSG Tv, raccontando le sue sensazioni da nuovo giocatore del PSG. Ecco le dichiarazioni dell’ex Juve. LE DICHIARAZIONI – «Mi sento un giocatore importante perché tanti grandi giocatori hanno indossato questa maglia e la Ligue 1 è un buon campionato, anche questo è stato un motivo per venire al PSG, dove potrà imparare da grandi giocatori e dare il mio contributo alla squadra. Ho scelto il PSG perché è un club con tante stelle in rosa e trofei in bacheca, ho scelto insieme alla mia famiglia e penso sia stata una buona scelta. La maglia numero 18? L’hanno avuta Ibrahimovic e Icardi, quindi l’ho ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Moiseha rilasciato le sue prima parole da calciatore del PSG Moiseha parlato a PSG Tv, raccontando le sue sensazioni da nuovo giocatore del PSG. Ecco le dichiarazioni dell’ex Juve. LE DICHIARAZIONI – «Mi sento un giocatore importante perché tanti grandi giocatori hanno indossato questa maglia e la Ligue 1 è un buon campionato, anche questo è stato un motivo per venire al PSG, dove potrà imparare da grandi giocatori e dare il mio contributo alla squadra. Hoil PSG perché è un club con tante stelle in rosa e trofei in bacheca, hoinsieme alla mia famiglia e penso sia stata una buona scelta. La maglia numero 18? L’hanno avuta, quindi l’ho ...

