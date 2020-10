Piero Angela: “Serve l’esercito per far rispettare le regole” (Di martedì 6 ottobre 2020) “Serve l’esercito che chieda il rispetto delle distanze e intimi ai cittadini di indossare la mascherina. Non bisogna portare la malattia in giro. Bisogna stare attenti alla pericolosità di questo virus. È necessaria la protezione, in particolare nelle scuole. I giovani si sentono invulnerabili, c’è il rischio che si trasformino in untori, tanto più quando sono stati ben informati. Il coronavirus attacca l’economia, che va quindi protetta”. Queste le parole di Piero Angela, che nell’edizione di Superquark+ su Raiplay ha parlato delle misure da prendere per combattere il Covid-19. Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) “Serve l’esercito che chieda il rispetto delle distanze e intimi ai cittadini di indossare la mascherina. Non bisogna portare la malattia in giro. Bisogna stare attenti alla pericolosità di questo virus. È necessaria la protezione, in particolare nelle scuole. I giovani si sentono invulnerabili, c’è il rischio che si trasformino in untori, tanto più quando sono stati ben informati. Il coronavirus attacca l’economia, che va quindi protetta”. Queste le parole di, che nell’edizione di Superquark+ su Raiplay ha parlato delle misure da prendere per combattere il Covid-19.

