Pescatori in Libia, la moglie di uno degli ostaggi: 'Ci parlano di trattative lunghe e difficili, ma io non credo più a niente' (Di martedì 6 ottobre 2020) I loro cari sono nelle carceri libiche da quasi un mese, senza aver fatto nulla di male, e oggi sono ancora in attesa di sapere quando e come torneranno i loro cari. A 'Quarta Repubblica' parla la ...

forza_italia : Da 34 giorni 18 pescatori italiani sono trattenuti in #Libia senza un'accusa precisa. SVEGLIA! - guglielmopicchi : Poveri pescatori detenuti in Libia. Governo fermo. Sono angosciato per questo immobilismo. - matteosalvinimi : Un abbraccio alla signora e a tutti i famigliari dei pescatori italiani sotto sequestro in Libia. Come Lega stiamo… - GDangy : #liberateipescatoriitaliani Comunicato:Libia: 'liberate i pescatori italiani', striscioni in tutta Italia e app… - Marco7121972 : RT @chiaralucetw: #DecretiSicurezza il #Governo fa regali a scafisti e a #ONG e abbandona, nel silenzio più totale, 18 pescatori italiani c… -