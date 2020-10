Per i 10 anni di Instagram è possibile cambiare icona dell’app dal 6 ottobre (Di martedì 6 ottobre 2020) Oggi Instagram spegne dieci candeline, almeno dalla sua prima “venuta al mondo” sullo store Apple. Un compleanno importante in cui si intende celebrare la storia di questo social network molto seguito, soprattutto dagli amanti della fotografia professionale e amatoriale ma non solo. L’occasione è giusta per ricordare come lo strumento si sia evoluto nel tempo e per questo motivo c’è una nuova funzione a disposizione di tutti. Si potrà scegliere di cambiare l’icona dell’app a proprio piacimento, ripescandone una tra quelle con cui si è presentato il servizio nel corso degli anni appena trascorsi. Come si cambia dunque l’icona Instagram da oggi 6 ottobre? Va chiarito che la funzione è in fase ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) Oggispegne dieci candeline, almeno dalla sua prima “venuta al mondo” sullo store Apple. Un compleanno importante in cui si intende celebrare la storia di questo social network molto seguito, soprattutto dagli amanti della fotografia professionale e amatoriale ma non solo. L’occasione è giusta per ricordare come lo strumento si sia evoluto nel tempo e per questo motivo c’è una nuova funzione a disposizione di tutti. Si potrà scegliere dil’dell’app a proprio piacimento, ripescandone una tra quelle con cui si è presentato il servizio nel corso degliappena trascorsi. Come si cambia dunque l’da oggi 6? Va chiarito che la funzione è in fase ...

CarloCalenda : Oggi la mia famiglia farà il vaccino antinfluenzale. È una buona pratica che per noi è diventata obbligatoria da qu… - FBiasin : Per colpa del covid e degli stadi chiusi l'#Arsenal ha dovuto licenziare #Gunnersaurus, da 27 anni mascotte del clu… - ZZiliani : Sentir parlare Piccinini a Sky e realizzare che per anni ci hanno ammollato Mauro & Marocchi e le domande agli ospi… - A_Coriani : RT @Ingestibile79: Ho letto tre notizie in sequenza. 1. Mobilitazione contro il trattamento inumano riservato alle oche. 2. Acquisto di mac… - MasashiKohmura : RT @FisiTrentino: La @Fisiofficial al cancelletto presso Pirelli Bicocca. Il presidente Flavio Roda presenta la stagione e festeggia i 100… -

Ultime Notizie dalla rete : Per anni Ponte Giurino piange Gianpietro, morto a 70 anni: ha gestito per anni un negozio in paese La Voce delle Valli Ballottaggio: vince Gattinoni, perde Ciresa tra numeri, dati di fatto e ipotesi

LECCO – A bocce ferme, dopo il Ballottaggio di ieri, lunedì, che ha visto l’elezione di Mauro Gattinoni a nuovo sindaco della città di Lecco, facciamo una breve analisi di quanto successo, partendo da ...

AFRICA - COVID-19: i fattori che hanno determinato il basso numero di casi in Africa secondo l’OMS

Brazzaville (Agenzia Fides) - “La trasmissione di COVID-19 in Africa è stata contrassegnata da un numero relativamente inferiore di infezioni, che sono diminuite negli ultimi due mesi, a causa di vari ...

LECCO – A bocce ferme, dopo il Ballottaggio di ieri, lunedì, che ha visto l’elezione di Mauro Gattinoni a nuovo sindaco della città di Lecco, facciamo una breve analisi di quanto successo, partendo da ...Brazzaville (Agenzia Fides) - “La trasmissione di COVID-19 in Africa è stata contrassegnata da un numero relativamente inferiore di infezioni, che sono diminuite negli ultimi due mesi, a causa di vari ...