È una lettera sconcertante e potente questa che Papa Francesco, facendosi "trasformare" dal dolore del mondo nei lunghi giorni della pandemia, ha scritto a una società che invece mira a costruirsi "voltando le spalle al dolore". Per questo la figura emblematica che fa l'identità di questa enciclica, prima ancora che quella di Francesco d'Assisi, è quella del Samaritano, che ci pone di fronte a una scelta stringente: davanti all'uomo ferito (e oggi sempre di più ci sono persone ferite, tutti … Continua L'articolo Papa Francesco indica l'ultima carta per cambiare il paradigma dell'umano proviene da il manifesto.

