Oroscopo 6 ottobre 2020 | problemi d’amore per molti segni | Cancro in ripresa

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 6 ottobre 2020) L’del 6esortaa fare attenzione alle liti in amore, tra questi Scorpione, Acquario e Pesci. Grande, invece, per i nati sotto il segno delPrevisioni 6primi seiAriete. La giornata si prospetta alquanto impegnativa. Oggi potreste incontrare degli ostacoli lungo il vostro cammino che vi turberanno parecchio. Le conseguenze di tutto ciò, però, dipenderanno unicamente dal modo in cui deciderete di affrontare gli impedimenti. Mantenete la calma, specie sul lavoro. Toro. Oggi avrete una bella padronanza delle vostre emozioni. Per tale motivo, se dovete prendere delle decisioni importanti, fatelo. In amore non amate mostrare troppo i vostri sentimenti, per paura di apparire ...