Napoli, 17enne muore in sparatoria con la polizia durante una tentata rapina: il video diffuso dalla Procura (Di martedì 6 ottobre 2020) È stato diffuso dalla Procura della Repubblica di Napoli il video che riprende la rapina commessa lo scorso 4 ottobre in Via Duomo a Napoli nella quale è rimasto ucciso Luigi Caiafa, un ragazzo di 17 anni. L'autorizzazione alla pubblicazione del video è stata accompagnata dall'invito da parte della Questura partenopea, rivolto a chiunque sia in grado di fornire informazioni utili alle indagini, di contattare l'ufficio di polizia più vicino. Nella sequenza si vede il momento esatto della rapina: i due giovani, Caiafa e Ciro De Tommaso, 18enne figlio del collaboratore di giustizia e ultras del Napoli Gennaro De Tommaso noto come "Genny la carogna"

