NAO- | improvvisa virata dell’indice favorevole all’Inverno

(Di martedì 6 ottobre 2020) La scorsa settimana parlammo dell’ondata di freddo che avrebbe colpito gli USA. Ne parlammo in ottica previsionale, basterebbe ricordare ciò che accadde a settembre: prima l’irruzione artica negli States, poi il freddo in Europa (Italia compresa). In quell’occasione vi dicemmo che solitamente 2 settimane dopo un’ondata di freddo americana si creavano le condizioni ideali per condizioni simili anche nel Vecchio Continente. Ecco, ci risiamo. Non è un caso, badate bene. Il tutto trova spiegazione nella circolazione emisferica, che nel momento in cui vede le strutture di Alta Pressione sul Pacifico disporsi in un certo modo le conseguenti ondulazioni delle correnti d’alta quota innescano una ricollocazione barica anche nell’Oceano Atlantico. Indice NAO in picchiata E’ ciò che puntualmente sta avvenendo in ...