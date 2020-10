Muriqi non parte per la nazionale: stop Lazio tra le polemiche (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA - Prima parte, poi forse, alla fine no. È servito un comunicato della Federazione calcistica del Kosovo per fare chiarezza sulla convocazione di Vedat Muriqi . Il neo acquisto della Lazio si ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA - Prima, poi forse, alla fine no. È servito un comunicato della Federazione calcistica del Kosovo per fare chiarezza sulla convocazione di Vedat. Il neo acquisto dellasi ...

laziolibera : Muriqi non parte per la nazionale: stop Lazio tra le polemiche - Fantacalcio : Lazio, Muriqi non andrà in Nazionale: ecco quando sarà a disposizione - sportli26181512 : Muriqi non parte per la nazionale: stop #Lazio tra le polemiche: Il kosovaro era dato in partenza nonostante i prob… - elgaucheros : @OfficialSSLazio #Vavro non ha giocato molto bene e ha pure problemi fisici consistenti, #Muriqi appena arrivato ha… - LazioArgentina : RT @Enrico1306: #Muriqi resterà a lavorare a Formello. Non parteciperà alle gare del #Kosovo. -