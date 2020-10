Migranti, a 15 anni muore in ospedale a Palermo dopo aver trascorso la quarantena sulla nave: “Corpo martoriato per le torture” (Di martedì 6 ottobre 2020) Era denutrito e disidratato, aveva il corpo “martoriato da segni di tortura“. È morto oggi in ospedale, a Palermo, dove era ricoverato dal 18 settembre, giorno dello sbarco dalla nave quarantena Allegra. Aveva 15 anni e proveniva dalla Costa d’Avorio. Lo racconta la tutrice del giovane, che lo aveva seguito dopo il ricovero a seguito dello sbarco. Secondo il suo racconto, Abou – questo il nome diffuso da Open Arms – era stato tenuto a bordo della nave per i tamponi Covid nonostante lo stato “grave” di salute e con il corpo “martoriato da segni di tortura”, oltre a “segni di denutrizione e disidratazione”. Solo dopo il secondo tampone negativo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Era denutrito e disidratato, aveva il corpo “da segni di tortura“. È morto oggi in, a, dove era ricoverato dal 18 settembre, giorno dello sbarco dallaAllegra. Aveva 15e proveniva dalla Costa d’Avorio. Lo racconta la tutrice del giovane, che lo aveva seguitoil ricovero a seguito dello sbarco. Secondo il suo racconto, Abou – questo il nome diffuso da Open Arms – era stato tenuto a bordo dellaper i tamponi Covid nonostante lo stato “grave” di salute e con il corpo “da segni di tortura”, oltre a “segni di denutrizione e disidratazione”. Soloil secondo tampone negativo, ...

Tra i 153 migranti anche 23 donne e 53 minori tra cui una dozzina di bambini con meno di sei anni. Un nutrito gruppo di migranti (circa 50) si trova ancora a Roccella in una struttura messa a ...

