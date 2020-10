L’appello del direttore della Asl di Latina: “Salvini deve stare in isolamento”. Ha avuto contatti con positivi alla cena di Terracina (Di martedì 6 ottobre 2020) Si è trattato di una cena elettorale del 25 settembre scorso, a Terracina, con 75 persone, fra cui i vertici della Lega del Lazio, il leader nazionale Matteo Salvini e il deputato Durigon. Ora l’evento rischia di diventare un cluster di contagio, dopo che due partecipanti, uno degli organizzatori della manifestazione e il coordinatore regionale Francesco Zicchieri, hanno scoperto di essere positivi al Covid-19. “Salvini dovrebbe stare in isolamento. Mi sembra una questione di buonsenso”, ha detto a Radio Capital Giorgio Casati, direttore generale della Asl di Latina. “Meglio che stiano a casa? Questo non vale solo per Salvini e Durigon, ma per tutti. Se non c’è la certezza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Si è trattato di unaelettorale del 25 settembre scorso, a, con 75 persone, fra cui i verticiLega del Lazio, il leader nazionale Matteo Salvini e il deputato Durigon. Ora l’evento rischia di diventare un cluster di contagio, dopo che due partecipanti, uno degli organizzatorimanifestazione e il coordinatore regionale Francesco Zicchieri, hanno scoperto di essereal Covid-19. “Salvini dovrebbein isolamento. Mi sembra una questione di buonsenso”, ha detto a Radio Capital Giorgio Casati,generaleAsl di. “Meglio che stiano a casa? Questo non vale solo per Salvini e Durigon, ma per tutti. Se non c’è la certezza ...

