La mamma di Luigi Celentano a Chi l’ha visto: “Nel video è lui e sta bene” (Di martedì 6 ottobre 2020) Ieri vi avevamo dato, dopo l’aggiornamento sui social da parte della redazione di Chi l’ha visto, la notizia del ritrovamento di Luigi Celentano, il ragazzo scomparso due anni fa da Meta di Sorrento . Avevamo anche specificato che era stata la madre e dire di averlo riconosciuto e oggi chiariamo meglio quanto è successo. La madre di Giggino Wifi non lo ha incontrato e neppure i giornalisti di Chi l’ha visto confermano in modo diretto quanto sta accadendo ( domani ci sarà un approfondimento nella puntata del programma di Rai 3). La signora però sembra essere convinta che, nei video inviati dai telespettatori a Chi l’ha visto, si veda proprio suo figlio. Ed è per questo che avrebbe detto che Luigi è vivo e sta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 6 ottobre 2020) Ieri vi avevamo dato, dopo l’aggiornamento sui social da parte della redazione di Chi l’ha, la notizia del ritrovamento di, il ragazzo scomparso due anni fa da Meta di Sorrento . Avevamo anche specificato che era stata la madre e dire di averlo riconosciuto e oggi chiariamo meglio quanto è successo. La madre di Giggino Wifi non lo ha incontrato e neppure i giornalisti di Chi l’haconfermano in modo diretto quanto sta accadendo ( domani ci sarà un approfondimento nella puntata del programma di Rai 3). La signora però sembra essere convinta che, neiinviati dai telespettatori a Chi l’ha, si veda proprio suo figlio. Ed è per questo che avrebbe detto cheè vivo e sta ...

StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: “E’ Luigi, è vivo e sta bene”. A “Chi l’ha visto?” il video in cui la mamma ha riconosciuto “Giggino Wi-Fi”. Mercoled… - isadoralarosa : RT @chilhavistorai3: “E’ Luigi, è vivo e sta bene”. A “Chi l’ha visto?” il video in cui la mamma ha riconosciuto “Giggino Wi-Fi”. Mercoled… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: “E’ Luigi, è vivo e sta bene”. A “Chi l’ha visto?” il video in cui la mamma ha riconosciuto “Giggino Wi-Fi”. Mercoled… - chilhavistorai3 : “E’ Luigi, è vivo e sta bene”. A “Chi l’ha visto?” il video in cui la mamma ha riconosciuto “Giggino Wi-Fi”. Merco… - ArmonioHG : Ma Maria è la mamma di Luigi Favoloso? XD #uominiedonne -