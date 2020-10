Inter | rottamato il primo mercato di Suning | non c’è più nessuno

Leggi su intermagazine

(Di martedì 6 ottobre 2020) L’ha ceduto tutti i giocatori arrivati neldiCon il trasferimento di Joao Mario allo Sporting, ancora da ufficializzare (il calcioin Portogallo finisce questa sera), l’vende – seppur in prestito – l’ultimo uomo che era rimasto in rosa nelcalcionerazzurro firmato da. “Un disavanzo di oltre 70 milioni. Con il prestito secco di Joao Mario allo Sporting cala il sipario sulista di, andato in scena nell’estate del 2016. Una campagna acquisti da oltre 100 milioni che non ha lasciato segni tangibili in questo quadriennio. ...