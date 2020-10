Incubo uomo nero: 15enne voleva ammazzare i genitori forse per un gioco (Di martedì 6 ottobre 2020) Una nuova terrificante storia, per fortuna finita questa volta bene, riempie le cronache dei giornali, nuovi dubbi sull’uomo nero. Jonathan Galindo (Facebook)Torna il terrore dell’uomo nero, dopo i tremendi fatti di Napoli, dove un ragazzo undicenne si è lanciato dal balcone di casa, al decimo piano, raccontando poi in un biglietto lasciato ai genitori di non avere più tempo e di dover seguire l’uomo nero. Il nuovo caso arriva da Vicenza, dove una ragazza di soli 15 anni stava progettando di uccidere entrambi i genitori, piano per fortuna saltato. La ragazza aveva chiesto aiuto al fidanzato per mettere in atto il tragico disegno di morte, ma qualcosa nei suoi piani è andato storto. La ragazza ... Leggi su chenews (Di martedì 6 ottobre 2020) Una nuova terrificante storia, per fortuna finita questa volta bene, riempie le cronache dei giornali, nuovi dubbi sull’. Jonathan Galindo (Facebook)Torna il terrore dell’, dopo i tremendi fatti di Napoli, dove un ragazzo undicenne si è lanciato dal balcone di casa, al decimo piano, raccontando poi in un biglietto lasciato aidi non avere più tempo e di dover seguire l’. Il nuovo caso arriva da Vicenza, dove una ragazza di soli 15 anni stava progettando di uccidere entrambi i, piano per fortuna saltato. La ragazza aveva chiesto aiuto al fidanzato per mettere in atto il tragico disegno di morte, ma qualcosa nei suoi piani è andato storto. La ragazza ...

