Gazzetta | Napoli da scudetto | ha comprato meglio delle altre squadre impegnate in Europa

(Di martedì 6 ottobre 2020) Sonoe Juventus le regine del mercato, per ladello Sport. Ad entrambe va un 7,5 in pagella, grazie agli acquisti di Osimhen e Chiesa. Ma tra le sette italianein, è ilche ha, dal punto di vista tecnico-tattico. “Tra le sette sorelle che ci rappresenteranno in, chi ha? Ovvero: chi ha risolto le lacune d’organico nel modo più convincente? Se la risposta è esclusivamente tecnico-tattica, diciamo“. La rosea definisce la squadra di Gattuso adatta a competere per lo. “Aveva tre urgenze: non sacrificare la colonna portante della difesa; dare ...

Gazzetta_it : Rapina e sparatoria: morto un giovane, arrestato il figlio di Genny 'a Carogna - Gazzetta_it : Il #Napoli non parte, la #Juve conferma: 'Noi ci saremo'. #JuveNapoli sarà 3-0 - Gazzetta_it : Le pagelle del #calciomercato: #Juve e #Napoli regine da 7,5. #Milan e #Inter: Tonali-Hakimi valgono il 7. Delusion… - Pasqual01350178 : @Gazzetta_it Se queste notizie sono veritiere di cosa parliamo.inoltre perché l asl può decidere per bonucci e cie… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Gazzetta – Napoli, è un mercato da 7,5: con la serenità giu… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Napoli

Il Napoli rischia una sconfitta a tavolino per 3-0 per non essersi presentato in campo ma due elementi faranno ritardare il comunicato, come conferma Gazzetta dello Sport. Il primo è il prericorso che ...Continua il caos in merito alla gara Juventus-Napoli. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce che l’inchiesta della Procura federale è sul comportamento del Napoli dopo la positività ...