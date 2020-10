Francia: da oggi via alle misure di contenimento (Di martedì 6 ottobre 2020) Da oggi, hanno inizio le nuove misure restrittive per i francesi. A seguito del continuo e preoccupante aumento di contagi, cui ha assistito la Francia nelle ultime settimane, il Governo ha deciso di prendere delle misure di contenimento. Questa decisione viene presa quasi in controtendenza con quella del Tar di Strasburgo, che aveva dato un secco diniego all’obbligo, previsto dal decreto, di tenere le mascherine anche all’aperto. Il ministro Dider Lallement ha infatti annunciato la chiusura dei bar. I ristoranti, invece , potranno rimanere aperti. Così come le gallerie d’arte. Il tutto, però, con orari ridotti e chiusure anticipate. Restano consentiti gli eventi, ma solo se con meno di mille partecipanti. La ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 6 ottobre 2020) Da, hanno inizio le nuoverestrittive per i francesi. A seguito del continuo e preoccupante aumento di contagi, cui ha assistito lanelle ultime settimane, il Governo ha deciso di prendere delledi. Questa decisione viene presa quasi in controtendenza con quella del Tar di Strasburgo, che aveva dato un secco diniego all’obbligo, previsto dal decreto, di tenere le mascherine anche all’aperto. Il ministro Dider Lment ha infatti annunciato la chiusura dei bar. I ristoranti, invece , potranno rimanere aperti. Così come le grie d’arte. Il tutto, però, con orari ridotti e chiusure anticipate. Restano consentiti gli eventi, ma solo se con meno di mille partecipanti. La ...

