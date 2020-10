Flavio Briatore rischia un processo per corruzione: “Favori al direttore dell’Agenzia delle Entrate per riavere lo yacht sequestrato” (Di martedì 6 ottobre 2020) “A noi bastano queste cinque righe… perché, detto molto trasparentemente, sono quelle che poi ci aiutano… perché un favore io a Briatore, se gli faccio dare tutti ‘sti soldi, lo devo fare, insomma”. Chi parla è Andrea Parolini, commercialista e consulente fiscale di Flavio Briatore. È il 23 marzo 2017 e negli uffici dell’Agenzia delle Entrate di Genova sta incontrando Walter Pardini, il direttore, insieme ad altre due funzionarie. Missione: liberare il Force Blue, il maxi yacht dell’imprenditore sequestrato nel 2010 e ancora sottoposto a confisca per reati fiscali. Le “cinque righe” sono una falsa attestazione che l’Agenzia, su richiesta di Briatore, avrebbe dovuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) “A noi bastano queste cinque righe… perché, detto molto trasparentemente, sono quelle che poi ci aiutano… perché un favore io a, se gli faccio dare tutti ‘sti soldi, lo devo fare, insomma”. Chi parla è Andrea Parolini, commercialista e consulente fiscale di. È il 23 marzo 2017 e negli uffici dell’Agenziadi Genova sta incontrando Walter Pardini, il, insieme ad altre due funzionarie. Missione: liberare il Force Blue, il maxidell’imprenditore sequestrato nel 2010 e ancora sottoposto a confisca per reati fiscali. Le “cinque righe” sono una falsa attestazione che l’Agenzia, su richiesta di, avrebbe dovuto ...

