Eva Grimaldi confessa la verità su Gabriel Garko | “Ci saremmo sposati”

zazoomblog : Eva Grimaldi vuota il sacco su Gabriel Garko: “La nostra storia creata a tavolino” - #Grimaldi #vuota #sacco… - BarbySavino : RT @Adnkronos: #EvaGrimaldi: la verità sulla storia con #Garko - leggoit : Gabriel Garko, la verità di Eva Grimaldi sulla loro relazione: «Creata a tavolino, e sul sesso...» - StefanoCesaret1 : Gabriel #Garko ed Eva #Grimaldi #aresgate “La storia con Gabriel Garko? Creata a tavolino”, Eva Grimaldi svela la… - voidmuscat : RT @casiftangeles: ma perché adesso date per scontato che quello che hanno passato con l’ares sia finto? Garko ha confermato le parole di A… -

Ultime Notizie dalla rete : Eva Grimaldi

Poche ore dopo aver sganciato la “bomba” sulla presunta messinscena dietro la storia d’amore tra Massimiliano Morra e Dalila Mucedero, Lory Del Santo ha fatto rivelazioni intime su Manuela Arcuri e Ga ...La storia d'amore tra Eva Grimaldi e Gabriel Garko è stata un bluff. L'attrice, dopo il coming out dell'ex fidanzato, ha vuotato il sacco.Eva Grimaldi ha raccontato che lei e Gabriel Garko non hanno mai fatto sesso anche se c'era tantissimo affetto, tanto che avrebbe potuto sposarlo. Eva Grimaldi e Gabriel Garko non hanno mai fatto sess ...