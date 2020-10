Eva Grimaldi choc | ' Con Garko storia creata a tavolino | ma c' avrei fatto un figlio Il mio passato tra anfetamine e chirurghi'

(Di martedì 6 ottobre 2020) 'Lui aveva bisogno di me e io l'ho sempre protetto. Ma c'è un amore profondo che ci lega'. Così Evarompe il silenzio su Gabrielin un'intervista rilasciata al settimanale Chi . Dopo il ...

La storia d’amore tra Eva Grimaldi e Gabriel Garko è stata un bluff. L’attrice, dopo il coming out dell’ex fidanzato, ha vuotato il sacco. Dopo il coming out di Garko, avvenuto nel corso di una ...Eva Grimaldi rompe il silenzio e svela tutta la verità sul rapporto con Gabriel GarkoAl centro del gossip in queste ultime settimane c'è, senza dubbio Gabriel Garko. Dopo le dichiarazioni di Adua Del ...