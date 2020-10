Covid-19, contagio tra studenti: a Napoli chiuso lo storico Liceo Umberto I (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Oggi resterà chiuso per sanificazione il Liceo Classico Umberto I di Napoli. La chiusura è scattata per un caso di contagio da Covid-19 tra gli studenti. La scuola, istituto storico del quartiere Chiaia che vanta tra gli ex alunni anche l’ex Capo dello Stato Giorgio Napolitano, resterà chiusa, come si legge nella comunicazione del dirigente scolastico, nella giornata di domani su indicazione del Servizio di Prevenzione della Asl Napoli 1 Centro, per lo svolgimento di operazioni di sanificazione straordinaria. Le lezioni si svolgeranno a distanza mentre le attività in presenza riprenderanno regolarmente mercoledì 7 ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Oggi resteràper sanificazione ilClassicoI di. La chiusura è scattata per un caso dida-19 tra gli. La scuola, istitutodel quartiere Chiaia che vanta tra gli ex alunni anche l’ex Capo dello Stato Giorgiotano, resterà chiusa, come si legge nella comunicazione del dirigente scolastico, nella giornata di domani su indicazione del Servizio di Prevenzione della Asl1 Centro, per lo svolgimento di operazioni di sanificazione straordinaria. Le lezioni si svolgeranno a distanza mentre le attività in presenza riprenderanno regolarmente mercoledì 7 ...

