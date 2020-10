Congedo Covid per figli in quarantena: le istruzioni Inps (Di martedì 6 ottobre 2020) Con la Circolare n. 116 del 2 ottobre, l’Inps fornisce le istruzioni per la fruizione del Congedo indennizzato che spetta ai dipendenti con figli fino a 14 anni messi in quarantena scolastica. Congedo da utilizzare in tutto o in parte in corrispondenza del periodo di quarantena (se ricompreso tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020.), e di cui è possibile fruire solo nei casi in cui i genitori non possano lavorare in modalità agile. Comunque soltanto da uno solo dei genitori conviventi, o da entrambi purché non negli stessi giorni. Destinatari e requisiti La misura riguarda i soli dipendenti del settore privato (genitori, affidatari o collocatari di minore). Per poter fruire del Congedo servono tutti i seguenti ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 ottobre 2020) Con la Circolare n. 116 del 2 ottobre, l’fornisce leper la fruizione delindennizzato che spetta ai dipendenti confino a 14 anni messi inscolastica.da utilizzare in tutto o in parte in corrispondenza del periodo di(se ricompreso tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020.), e di cui è possibile fruire solo nei casi in cui i genitori non possano lavorare in modalità agile. Comunque soltanto da uno solo dei genitori conviventi, o da entrambi purché non negli stessi giorni. Destinatari e requisiti La misura riguarda i soli dipendenti del settore privato (genitori, affidatari o collocatari di minore). Per poter fruire delservono tutti i seguenti ...

MinLavoro : Congedo #COVID19 per quarantena scolastica dei figli in favore dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e pri… - SkyTG24 : Covid, congedo parentale per la quarantena scolastica dei figli: le istruzioni dell'Inps - GazzettadAsti : La consigliera informa: istruzioni Inps per usufruire del congedo Covid per figli in quarantena scolastica - congedo_donato : RT @CislLecce: Nicolí:l'emergenza Covid ha fatto emergere il grande bisogno di sindacato che persiste tra i lavoratori.I primi, positivi da… - Aliautonomie : Pubblichiamo la #circolare INPS che chiarisce la portata applicativa del #congedo indennizzato per la cura dei mino… -