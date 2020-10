Chiesa Juventus, Pradè: “Trattativa ottima. Ci siamo tolti un peso” (Di martedì 6 ottobre 2020) Chiesa Juventus – La Juventus nell’ultimo giorno di mercato ha messo a segno il più importante colpo, ovvero l’arrivo in bianconero di Federico Chiesa. L’attaccante esterno è il rinforzo di Pirlo in attacco ed è arrivato dopo una lunga trattativa. Alla fine però è arrivato il tanto sospirato accordo con la Fiorentina. Che ha deciso di privarsi del suo giocatore e non sembra rimpiangerlo. Chiesa Juventus, le parole di Pradè Come ha rivelato durante una conferenza stampa il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè la cessione di Chiesa alla Juventus “è stata un’operazione ottima sia a livello economico che sportivo”. Il dirigente ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 6 ottobre 2020)– Lanell’ultimo giorno di mercato ha messo a segno il più importante colpo, ovvero l’arrivo in bianconero di Federico. L’attaccante esterno è il rinforzo di Pirlo in attacco ed è arrivato dopo una lunga trattativa. Alla fine però è arrivato il tanto sospirato accordo con la Fiorentina. Che ha deciso di privarsi del suo giocatore e non sembra rimpiangerlo., le parole di Pradè Come ha rivelato durante una conferenza stampa il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè la cessione dialla“è stata un’operazionesia a livello economico che sportivo”. Il dirigente ...

Da pochi minuti la Juventus ha comunicato la scelta del numero di maglie dell’ex calciatore della Fiorentina Federico Chiesa. Il 25 (utilizzato in viola) era già occupato da Rabiot e dunque l’esterno ...

"Ci siamo tolti un peso: era una telenovela, si parlava solo di questo e non della squadra". Suonano decisamente amare le parole di Daniele Pradè, all'indomani dell'ufficializzazione del passaggio di ...

