**Carburanti: Up, per effetto crollo consumi gettito accise in 2020 -4 mld** (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Complessivamente, per effetto del crollo dei consumi legato all'emergenza coronavirus, il gettito delle accise sui carburanti nel 2020 si stima sarà inferiore di 4 miliardi rispetto al 2019, a cui si aggiungono almeno altri 2 miliardi Iva per la sola parte Iva sulle accise. E' quanto rileva Unione Petrolifera (Up) in occasione dell'Assemblea. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Complessivamente, perdeldeilegato all'emergenza coronavirus, ildellesui carburanti nelsi stima sarà inferiore di 4 miliardi rispetto al 2019, a cui si aggiungono almeno altri 2 miliardi Iva per la sola parte Iva sulle. E' quanto rileva Unione Petrolifera (Up) in occasione dell'Assemblea.

TV7Benevento : **Carburanti: Up, per effetto crollo consumi gettito accise in 2020 -4 mld**... - Fedescony : RT @Fedescony: #StorieDiSostenibilità dall'#India: ?? il sistema ferroviario ???? è tra i più complessi al ?? ?? impatta per il 4% su #gasserra… - verdaglia : @kappaespada Prossimo step : pieni poteri per tagliare le accise dei carburanti... ?? sembra d'averla già sentita,be… - Fedescony : #StorieDiSostenibilità dall'#India: ?? il sistema ferroviario ???? è tra i più complessi al ?? ?? impatta per il 4% su… - TRIESTEALLNEWS : Carburanti, Bernardis (Lega): 'Governo faccia la sua parte per poter confermare super sconti' -… -

Ultime Notizie dalla rete : **Carburanti per **Carburanti: Up, per effetto crollo consumi gettito accise in 2020 -4 mld** Fortune Italia Regno Unito, la svolta green di Johnson punta sul potenziamento dell'eolico

il pacchetto - seocndo le anticipazioni di Bloomberg - conterrà norme per lo stimolo all'utilizzo dell’idrogeno come carburante per l’industria pesante, tecnologie di cattura del carbonio e lo stop ...

Carburanti: Bonomi, 'settore vessato, serve profonda riforma fiscalità energetica'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Serve una profonda riforma della fiscalità energetica eliminando le attuali distorsioni che vedono il mercato e il settore dei carburanti vessato pesantemente per finalità ...

il pacchetto - seocndo le anticipazioni di Bloomberg - conterrà norme per lo stimolo all'utilizzo dell’idrogeno come carburante per l’industria pesante, tecnologie di cattura del carbonio e lo stop ...Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Serve una profonda riforma della fiscalità energetica eliminando le attuali distorsioni che vedono il mercato e il settore dei carburanti vessato pesantemente per finalità ...