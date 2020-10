**Carburanti: Up, per effetto crollo consumi gettito accise in 2020 -4 mld** (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Complessivamente, per effetto del crollo dei consumi legato all'emergenza coronavirus, il gettito delle accise sui carburanti nel 2020 si stima sarà inferiore di 4 miliardi rispetto al 2019, a cui si aggiungono almeno altri 2 miliardi Iva per la sola parte Iva sulle accise. E' quanto rileva Unione Petrolifera (Up) in occasione dell'Assemblea. Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Complessivamente, perdeldeilegato all'emergenza coronavirus, ildellesui carburanti nelsi stima sarà inferiore di 4 miliardi rispetto al 2019, a cui si aggiungono almeno altri 2 miliardi Iva per la sola parte Iva sulle. E' quanto rileva Unione Petrolifera (Up) in occasione dell'Assemblea.

Roma, 06 ott 12:08 - (Agenzia Nova) - A causa delle accise i consumatori italiani, sia privati che commerciali, “pagano un prezzo più alto per i prodotti petroliferi di uso più comune” circa 4 ...

Energia: Unione petrolifera cambia nome e diventa “Unione energie per la mobilità”

“Ciò ha richiesto diverse modifiche dello Statuto per ampliare il perimetro di rappresentanza e ricomprendere non solo la produzione, stoccaggio e distribuzione dei diversi carburanti low carbon, tra ...

